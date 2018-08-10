Почти не видят и совсем ничего пока не слышат. Все 18 дней жизни – в этой тетрадке: Светлана Воробьева записывает, как себя ведут, как кушают, обязательный контроль веса, чтобы знать, когда начать прикармливать. За процедурой с тревогой следит приемная мама-кошка – это ее ответственность, чтобы щенки были сыты и здоровы. У юной мамы-енотихи не хватило заботы на всех первенцев, и этих малышей доверили Снежане.

Светлана Воробьева, зоотехник отдела хищных животных Новосибирского зоопарка: «Она очень выручает – так постоянно надо здесь. Пока разогреешь молочко, пока покормишь, пока помассируешь – это минимум два часа проходит. Только сделаешь – опять бежать надо. А тут она очень нас выручает».

Кошка хороша, но мамой может стать не всем. В этих яслях кормят детскими молочными смесями. И за родителей маленьким отказникам – сотрудники зоопарка и днём, и ночью.

Юлия Коновалова, заведующая отделом «Тропический мир» Новосибирского зоопарка: «Как со своим ребенком – каждые три часа покормить».

Обезьянки – это самые маленькие, буроголовые тамарины. В два месяца обоих едва разглядишь в ладони.

Оксана Тарасенко, корреспондент: «А это сенегальский галаго. Он родился в марте, и его кормили сначала из сосочки, потом из бутылочки, а теперь он вырос – и ему можно давать такую взрослую еду».

Бандит – бесстрашный, любопытный. За яркую внешность и удивительную прыгучесть на несколько метров его прозвали Мухой. У этого крохи крылья настоящие, но он только учится летать. Похож на летучую мышь, но на самом деле это крылан. Египетская летающая собачка. Возраст этого ребенка никто точно не скажет. Беременность у кенгуру чуть больше месяца – двухсантиметровые детки тайно переползают к маме в сумку, и сотрудники зоопарка могут заметить новорожденного только по шевелению спустя несколько месяцев. Кенгуренка выкормили из соски и время от времени выпускают размять лапки. «Дети полка» пробудут в яслях до сентября, осенью их дружелюбные мордочки увидят все посетители зоопарка.