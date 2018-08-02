Как заправский повар, химик Михаил Шестопалов в кухне-лаборатории жонглирует «ингредиентами»: серы побольше, селена поменьше, металла – несколько граммов. В вакуум – и в печь, на 800 градусов, на несколько дней. Результат – рентген-контрастный препарат, безопасней аналогов.

Подобные препараты применяют во всем мире. Попав в организм, они поглощают излучение. На снимках сосуды и органы выглядят чётко, без искажений – это и есть контрастность вещества. Эталоном считают йодосодержащие препараты – доступны, широко применяются. Но у йода масса побочных эффектов: противопоказан аллергикам, людям с больной щитовидкой, беременным. Новосибирцы в качестве основы используют рений и вольфрам – так же эффективны, как и йод, но не так вредны: негативное воздействие на организм элементов нивелирует защитная инертная оболочка.

Михаил Шестопалов, старший научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН: «Есть такая вещь как инертный газ – он ни с чем не реагирует. Так вот, инертная оболочка с точки зрения организма – это значит, что организм с ней никаким образом не взаимодействует».

А значит, сыграв роль контрастера, вещество выйдет из организма без следа, без последствий. Препараты, созданные химиками, биологи проверяют на живых клетках.

Татьяна Позмогова, младший научный сотрудник Института клинической и экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО РАН: «Смотрим проникновение в клетки: если вещество сильно проникает в клетки, мы его для контрастирования использовать не будем, потому что нам не нужно, чтобы вещество накапливалось в ткани».

Из сотен образцов препарата выбирают наиболее безвредные и контрастные.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Действие наиболее перспективных препаратов, их токсичность, влияние на органы и скорость выведения из организма учёные исследуют на мышах. После введения препарата в организм животного за ним наблюдают в течение двух недель».

Над созданием рентген-контрастных препаратов на основе тяжелых металлов сегодня работает группа учёных из четырех новосибирских институтов: самые передовые исследования в этом направлении в мире. Цель сибиряков – вывести разработку из стен лаборатории и – главное – сделать рентгенодиагностику эффективней, дешевле и безопасней.



