Экстренное предупреждение. Синоптики сообщили, с 9 по 16 июля в Новосибирск ой области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше.

В жару избегайте тяжелых физических нагрузок, прямых солнечных лучей, старайтесь чаще находиться в тени и пить больше негазированной воды.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными на водоемах, отказаться от алкоголя, не купаться в незнакомых местах и на необорудованных пляжах, нужно постоянно следить за детьми.

Нарукавник, жилет или круг для плавания – эти средства помогают держаться на воде, но не гарантируют безопасность ребенку. В некоторых жилетах дети переворачиваются вниз головой и не могут вынырнуть, круг может унести течением или сдуться.

Не прыгайте в воду с причалов, мостов и лодок, не заплывайте за буйки. Кроме того, не следует пересаживаться во время катания с одной лодки на другую и плавать на средствах, которые для этого совсем не предназначены.

Нельзя близко подплывать к моторным судам, катерам и лодкам. Купаться следует только в оборудованных для этого местах. В Новосибирск ой области приняты в эксплуатацию 15 пляжей, на которых дежурят спасатели.

При проветривании помещений в жаркую погоду не оставляйте детей одних в комнате – не подвергайте своего ребенка угрозе падения из окна. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, откройте все окна и двери, чтобы проветрить. Никогда не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время.

Пожарные также призывают граждан к неукоснительному соблюдению правил пожарной безопасности. Будьте осторожны, возникновению и быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и зной. Не поджигайте траву на полях или в лесах. Учитывайте, что в сухую погоду природный пожар может вызвать даже выброшенная из окна автомобиля сигарета.