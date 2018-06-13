

По прогнозу синоптиков, сутки 14 июня 2018 года в Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом неблагоприятных метеорологических явлений, передало Западно-Сибирское управление гидрометеослужбы.По прогнозу синоптиков, сутки 14 июня 2018 года в Новосибирск ой области ожидаются дожди, местами сильные, сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до 18 - 23 метров в секунду.

В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

Источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

Главное управление МЧС России по Новосибирск ой области рекомендует: Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не стойте под балконами.

Нужно проявлять осторожность, если увидите оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП. Кроме того, автовладельцам не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

Грозовые явления могут не только вызвать аварии в энергохозяйстве, но и навредить гражданам. При разрядах молнии следует соблюдать правила безопасности.