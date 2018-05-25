Аномальная погода поставила под угрозу проведение посевной в Новосибирской области. И. о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко завил: «В настоящий момент рассматривается вопрос о том, чтобы ввести в Новосибирской области чрезвычайную ситуацию, связанную с погодными условиями – это позволит более гибко подходить к регулированию объемов посевных площадей и избежать возможных штрафных санкций, вызванных неисполнением целевых показателей». Лещенко также отметил, что в течение мая-июня аграрии получат 186 млн рублей средств господдержки. Всего в течение 2018 года предусмотрена поддержка в объеме 3,72 млрд рублей. В настоящее время к посевной кампании приступили все 30 районов области. Яровой сев проведен на площади 371,2 тыс. га (18,8% от плана). Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 245,1 тыс. га (16,3% от плана), из них основная сельскохозяйственная культура области – пшеница – посеяна на площади 98,9 тыс. га (9,9% от плана). Общая посевная площадь под сельскохозяйственными культурами в Новосибирской области в 2018 году составляет 2,4 млн га, в том числе площадь ярового сева – 2 млн га.

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