Главное управление МЧС России по Новосибирск ой области информирует о том, что 16 апреля 2018 года в интервале с 13.30 до 15.00 часов (нск) в Новосибирск ой области будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами.

Короткий телеперехват канала «Россия 1» произойдет с 13.50 до 14.00. Затем с 13.35 до 14.00 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители.

Сразу после этого (с 14.50 до 15.00) на 56 экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирск а, выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.

Параллельно, специальным сообщением МЧС будет произведен радиоперехват вещания 9 радиостанций в УКВ и FM диапазонах («Радио России», «Маяк», «Вести FМ», радио «Слово», «Юнитон», « Новосибирск ая город ская волна», «Европа плюс», радио «Дача», «Бизнес FМ»). В эфире радиостанций прозвучит дикторский текст о том, что проводится проверка системы оповещения.