Главное управление МЧС России по Новосибирской области информирует о том, что 16 апреля 2018 года в интервале с 13.30 до 15.00 часов (нск) в Новосибирской области будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами.
Короткий телеперехват канала «Россия 1» произойдет с 13.50 до 14.00. Затем с 13.35 до 14.00 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители.
Сразу после этого (с 14.50 до 15.00) на 56 экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска, выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.
Параллельно, специальным сообщением МЧС будет произведен радиоперехват вещания 9 радиостанций в УКВ и FM диапазонах («Радио России», «Маяк», «Вести FМ», радио «Слово», «Юнитон», «Новосибирская городская волна», «Европа плюс», радио «Дача», «Бизнес FМ»). В эфире радиостанций прозвучит дикторский текст о том, что проводится проверка системы оповещения.
Комплексные тренировки по оповещению населения проводятся один раз в полугодие, в соответствии с Планом основных мероприятий Новосибирской области. Это своего рода тест на работоспособность различных систем оповещения, которые всегда должны быть готовы к экстренным случаям.