Катя Пугаченко учится в шестом классе. Активный, любознательный ребенок, любит животных, мечтает стать актрисой. Дважды в неделю – танцы и занятия музыкой. С каким трудом она идет к мечте, знает только мама. Год назад Катя резко похудела, сил едва хватало на занятия в школе...

Катя Пугаченко: «Мама начала беспокоиться, сказала – нужно съездить, сдать на сахар. Мы съездили. Глюкометр показал сахар – 13. Мы поехали к педиатру, нам сказали срочно ложиться в больницу. Сахар был уже 18».

Норма – в четыре раза ниже. Диагноз – «сахарный диабет первого типа». Дальше – реанимация, строгая диета и лечение.

Яна Супруненко, корреспондент: «Ежедневное 15-кратное измерение сахара поставило под угрозу и занятия музыкой. Сейчас на девочке закреплен специальный датчик – альтернатива глюкометру. В России таких пока нет, родители заказывают прибор в Германии».

Каждый день Кате приходится колоть до десяти инъекций инсулина. По словам эндокринологов, с помощью шприц-ручки рассчитать точную дозировку невозможно. Ребенку нужна инсулиновая помпа.

Татьяна Панкрахина, мама Кати: «У нас была пробная помпа, нам устанавливали ее в ноябре 2017 года. И после того, как мы сдали ее обратно в больницу, наша доза выросла в два, а то и в три раза».

Обеспечивать такими помпами больных детей должны в рамках федеральной программы. В год, объяснили «Вестям» в общественной организации больных сахарным диабетом, область получает 30 аппаратов. Их не хватает, чтобы обеспечить всех желающих, очередь большая. Потому и обращаются за помощью к новосибирцам те, кому до получения помпы еще далеко. Её стоимость – 209 тысяч рублей. Сумма для семьи Панкрахиных неподъемная.

«Русфонд» совместно с журналистами ГТРК «Новосибирск» объявляет сбор средств. Чтобы помочь Кате Пугаченко, отправьте смс со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей.