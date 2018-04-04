В Новосибирской области открыта «горячая линия» по всем вопросам, связанным с африканской чумой свиней. Обратиться к специалистам регионального управления ветеринарии можно с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по тел.: 8 (383) 20-20-840, 8 (383) 20-20-845. Также можно обратиться к главным ветеринарным инспекторам районов. В Татарском районе по тел. 8 (383-64) 20-530 - Андрей Васильевич Миронов; в Усть-Таркском - 8 (383-72) 22-422 - Сергей Афанасьевич Кузлякин; в Чановском – 8 (383-67) 21-107 Владимир Алексеевич Соловьев.

К заболеваниям, возможность заноса в Новосибирскую область которых остается наиболее вероятной, относится и африканская чума свиней, возникновение которой грозит огромным экономическим ущербом как при прямых потерях от падежа свиней, затрат на уничтожение трупов животных, затрат на проведение оздоровительных мероприятий, а также косвенных потерь за счет ограничения поставок продукции животноводства и кормов с неблагополучной территории в другие регионы, страны Таможенного союза, третьи страны. Еще в начале 2018 года состоялось очередное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Новосибирской области, по итогам которой всем уполномоченным структурам, в том числе главам администраций муниципальных районов, направлено соответствующее решение для исполнения.

Стоит отметить, что угроза заноса африканской чумы свиней наиболее связана с транспортировкой и реализацией продукции свиноводства, не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу, не имеющую документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие местности выхода.

До сих пор несознательными гражданами осуществляется несанкционированная реализация продукции животного происхождения в местах, не предназначенных для розничной торговли, также продукции без маркировки, без ветеринарных сопроводительных документов. Проводимые Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области профилактические мероприятия в местах несанкционированной торговли продукцией животного происхождения выявили за истекший период 2018 года 14 нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации при реализации продукции свиноводства. Сумма штрафов составила 8,9 тысяч рублей.

Инспекторами в рамках выполнения поручения Правительства Российской Федерации проводятся внеплановые выездные проверки в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней, производству и реализации мяса свинины и продуктов его переработки. Так, в 2018 году по каждой из 25-ти проверок выявлены нарушения, выдано 17 предписаний по их устранению, наложено штрафов на общую сумму 52 тысячи рублей.

В дальнейшем в целях обеспечения эпизоотического благополучия Новосибирской области аналогичные мероприятия будут продолжены как в рамках полномочий Россельхознадзора, так и во взаимодействии с другими уполномоченными службами.

Вместе с тем, в целях предотвращения заноса и распространения АЧС в регионе приняты и реализуются соответствующие программы. В частности, с 2012 года в рамках мероприятий по переводу свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды деятельности поголовье свиней в крестьянско-фермерских хозяйствах сократилось более чем в полтора раза, в личных подсобных хозяйствах граждан – почти в два раза.