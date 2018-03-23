Комплекс неблагоприятных метеоявлений ожидается на территории Новосибирской области. Сотрудники МЧС России призывают население не пренебрегать прогнозами синоптиков и рекомендациями специалистов по безопасности жизнедеятельности.

Днем 24 марта и ночью 25 марта специалисты Гидрометеоцентра прогнозируют в Новосибирской области дождь и мокрый снег, переходящий снег, гололедные явления, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду. В регионе ожидается последующее похолодание, на дорогах – сильная гололедица.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.

Гражданам необходимо быть бдительными и следить за изменениями погоды. Будьте внимательны, под действием осадков и ветра возможно отложение мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение и обрывы.

Родителям необходимо следить за досугом детей. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

МЧС России призывает автомобилистов быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Из-за непогоды спасатели призывают ограничить использование личного транспорта, особенно за пределами населенных пунктов.

Если ситуация, в которой вы оказались, представляет угрозу вашей жизни и здоровью, незамедлительно сообщайте в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101. Набор номера осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов.

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. По номеру 112 можно позвонить, если в мобильном телефоне нет SIM-карты, при отрицательном балансе или отсутствии сети.