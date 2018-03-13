Врачи обнадежили – спасти ребенка поможет дорогостоящая операция. На беду семьи Кулешовых откликнулись местные жители: около ста тысяч рублей собрали на благотворительном концерте в искитимском Доме культуры. Увы, этого недостаточно. Документы Вадика передали в один из крупнейших фондов, но там – очередь на рассмотрение. Ребенку хуже с каждым днём – счет пошел на дни...





18 тысяч евро за жизнь ребенка. В Искитимском районе маленькому Вадиму Кулешову нужна срочная помощь: у малыша редкое генетическое заболевание. Диагноз обрушился на молодых родителей несколько месяцев назад.