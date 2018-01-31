В первой половине февраля Новосибирск посетит президент России Владимир Путин — об этом изданию «Известия» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин поедет в Новосибирск и Красноярск, чтобы проконтролировать работу недавно назначенных врио губернаторов — Андрея Травникова и Александра Усса. Напомним, визит президента ожидали ещё в ноябре, различные источники сообщали, что Путин приедет в День народного единства на открытие мультимедийного музея «Россия — Моя история», однако глава государства город так и не посетил.

Февральский визит будет седьмым по счёту приездом Владимира Путина в Новосибирск. Впервые он побывал в городе в ноябре 2000 года, тогда журналисты много писали о том, что новый президент поужинал вместе с полпредом Леонидом Драчевским в ресторане «Патио-Пицца». После этого Путин приезжал ещё несколько раз: в 2005 году (впервые посетил Академгородок), в 2008-м (открывал первую очередь Cеверного объезда), в 2010-м (проинспектировал общежития НГУ), в 2012-м (побывал в Технопарке и гимназии «Горностай) и в 2014-м (открывал Бугринский мост).

31 января врио губернатора Андрей Травников официально подтвердил предстоящий визит Владимира Путина в Новосибирск и рассказал, что готовится к приезду президента.

«Безусловно, мы готовимся к этому событию. Безусловно, я рад, что состоится моя встреча с Владимиром Владимировичем Путиным», — сообщил сегодня Травников.

Он отказался подробно описать свой план общения с президентом, но пообещал, что расскажет Путину о достижениях региона, а также сообщит о планах — своих и Новосибирской области в целом. Ожидается, что президент прибудет в Новосибирск в четверг, 8 февраля.