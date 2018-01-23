Решение о приведение в повышенную готовность всех сил региона приняла комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области.

При рассмотрении вопроса «Об организации работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в связи с установившимися низкими темперами атмосферного воздуха» заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Алексей Задорожный сообщил, что с приходом холодов только 22 января в службу спасения поступило 7 обращений об оказании помощи в отогреве автомобилей от водителей дальних рейсов. Поломки произошли на федеральных автомобильных трассах. Произошло 11 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения. Перевозчиками были отменены 53 рейса с автовокзала Новосибирска.

По данным синоптиков, аномальные холода с температурой воздуха до -42 градусов продержатся в регионе еще до 28 января.

Учитывая прогноз метеорологов, в связи с высоким риском возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия рекомендовала главам городских округов и муниципальных районов, а также руководителям организаций, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения и поддержания автомобильных дорог, ввести с 23 января 2017 года режим функционирования «Повышенная готовность».

Руководителям муниципалитетов предстоит усилить работу по патрулированию и своевременному ограничению движения на автодорогах федерального, регионального и местного значения, особое внимание обратить на вопросы готовности пунктов обогрева, питания и заправки.

На обращения граждан о помощи на дорогах реагировать немедленно, для этого предусмотреть выделение автомобилей технической поддержки и тягачей.

На особом контроле держать работу учебных заведений, объектов здравоохранения и социальной защиты.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области организована работа межведомственного оперативного штаба для обеспечения устойчивой работы систем ТЭК и ЖКХ в период неблагоприятных погодных условий.

Сотрудники МЧС призывают всех жителей и гостей Новосибирской области быть предельно осторожными с огнем и серьезно задуматься о своей безопасности. Не позволяйте детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами. Не оставляйте детей и недееспособных членов семьи без присмотра.

К возникновению пожара в морозы часто приводят самодельные нагревательные приборы, перегруженная электропроводка и перекал печей. Не следует оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы.

Населению необходимо воздержаться от продолжительного пребывания на улице, а чтобы избежать переохлаждения или обморожения - надевать теплую одежду и обувь. Прогулки и выходы на водоемы необходимо отменить. Водителям рекомендовано отказаться от дальних поездок, необходимо быть осторожными и внимательными на дорогах.

101 - телефон пожарно-спасательной службы МЧС России. 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов.