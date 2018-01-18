По данным гидрометцентра в период с 20 по 24 января 2018 года по Новосибирской области ожидается аномально холодная погода, с минимальными температурами воздуха -35 градусов и ниже.

Руководителям всех уровней власти и объектов экономики рекомендовано максимально усилить контроль состояния систем жизнеобеспечения населения и привести в повышенную готовность свои дежурно-диспетчерские службы и аварийно-спасательные формирования.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области советует гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

Одевайтесь по погоде. Отдавайте предпочтение теплой, свободной многослойной одежде. Запаситесь теплыми стельками и шерстяными носками, которые сохраняют сухость ног.

При длительном пребывании на улице во время морозов существует риск получить обморожение. Нужно помнить, что к обморожению может привести одежда не по сезону, тесная и влажная одежда и обувь, длительное неподвижное положение, отсутствие головного убора, ослабленное состояние организма после болезни.

Обувь должна быть свободной. Прослойка воздуха удерживает тепло, а в тесной, плотно прилегающей к ноге обуви замерзнуть можно очень быстро. Кроме того, необходимо носить непромокаемую обувь на толстой подошве. В сильные морозы надевайте шерстяные носки. Пальцы рук замерзают быстрее всего, носите тёплые перчатки или варежки, чтобы не получить обморожения.

Обязательно закрывайте уши и лицо, на этих участках кожа наиболее чувствительна к холоду. В ветреную погоду и тем более в метель натягивайте шапку на лоб и закрывайте лицо шарфом так, чтобы оставались открытыми только глаза. Нос — самая холодная часть человеческого тела, поэтому он может быстро замерзнуть и обморозиться. В сильный холод дышите через нос.

Откажитесь от алкоголя, это создает иллюзию тепла и приводит к переохлаждению. Питайтесь полноценно. Еда – источник тепла. Если вы замерзли, перекусите чем-нибудь горячим или выпейте горячий чай. Не курите, особенно на морозе. Курение ослабляет периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми.

Длительное пребывание на одном месте без движения ускоряет процесс замерзания. Почувствовав, что замерзаете, трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками. Если всё это не помогает вам согреться, постарайтесь как можно быстрее добраться домой или в любое отапливаемое помещение. И только после того, как вы почувствуете, что согрелись, можете снова выйти на улицу.

В группе риска – дети и пожилые люди: они больше всего подвержены переохлаждению. У людей старшего возраста в результате некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у детей эта функция организма еще несовершенна.

В дороге

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды настоятельно рекомендуем отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.

Сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. Не отправляйтесь в дорогу в одиночку. Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, «закрыв глаза» на наличие признаков неисправности двигателя, коробки передач, мостов и сцепления. Перед поездкой обязательно проверьте работу автомобиля, запаситесь топливом.

Изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей.

Возьмите с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним. Положите в автомобиль теплые вещи, аптечку, спички, термос с горячим чаем, продукты питания. Не лишним будет взять топор, лопату, буксировочный трос на случай гололеда или заноса.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!