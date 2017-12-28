Осложнение погоды прогнозируют метеорологи в ближайшие сутки в Новосибирской области. Днем 29 и ночью 30 декабря по области и в Новосибирске ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, метели с ухудшением видимости, порывистый ветер. На дорогах заносы, местами гололедица.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных обледенением линий электропередач и порывами линий связи, падением слабо закрепленных конструкций, повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди населения, нарушением в работе автомобильного транспорта, дорожных служб.

Населению следует учитывать погодные условия и быть внимательными, находясь на улице. Родителям необходимо следить за досугом детей.

В непогоду сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от дальних прогулок на природу, а также поездок за пределы населенных пунктов на личном автотранспорте без особой необходимости.

В связи с осадками и гололедицей возможно возникновение дорожно-транспортных происшествий, как на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, так и на опасных участках региональных и федеральных трасс:

- Р-254 «Иртыш»: 1026,1-1026,6 км (Чановский район), 1118,0-1120,0 км, 1134,0-1135,0 км, 1170,0-1171,0 км, 1178,0-1179,0 км, 1182,0-1183,0 км (Барабинский район),

- Татарский район (Увальское – Рождественка) протяженность 4,325 км,

- Татарский район (Дмитриевка - Безбожник - Степановка 2-я) протяженность 15,03 км,