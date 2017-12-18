Добавить комментарий (1)

В Искитиме перед судом предстанут молодые люди, обвиняемые в убийстве собаки. Заместитель Искитимского межрайонного прокурора Дмитрий Попков утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 19-летних жителей г. Искитима. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершённое из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело расследовано в отделе полиции МВД России «Искитимский». По версии дознания, молодые люди, находясь под влиянием алкоголя, вступили в сговор, направленный на жестокое обращение с собакой. Собаку они решили убить и в последующем употребить в пищу. Подельники пришли к частному дому, расположенному в г. Искитиме, перелезли через забор и нанесли не мене 3 ударов в голову собаки (овчарка), находившейся на цепи в ограде указанного дома.

Собака по кличке Дик попыталась спрятаться в будке, однако обвиняемые по очереди наносили множественные удары ножом в шею и грудную клетку псу, пока он не стал подавать признаки жизни. Убитую собаку обвиняемые принесли к одному из молодых людей в квартиру многоквартирного жилого дома по ул. Нагорная, где в ванной комнате сняли с нее шкуру и разделали её для приготовления еды. Обвиняемые вину признали полностью, пояснили, что из мяса собаки намеревались приготовить шашлык.

Закон за совершение преступления предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит по существу Искитимский районный суд