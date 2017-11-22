Двадцатилетний юбилей отметил сегодня первый в регионе мужской монастырь – Михаило-Архангельский. Его настоятель – митрополит Новосибирский и Бердский Тихон – возглавил праздничную литургию. Как монахи своими руками и верой возродили храм?

Архангельскому монастырю сегодня – 20. Сельская церковь, что была здесь прежде, моложе Революции. Сохранилось лишь одно свидетельство – постройка была деревянной. В 30-е службы уже не вели. Зернохранилище. Клуб – последнее, что помнят старожилы. После – разбирают на бревна. Новодел строят из кирпича.

Олеся Герасименко, корреспондент: «В 1997 это – не просторное светлое здание, как сейчас. На этом месте был гараж для сельхозтехники. Всего лишь за год, ударными темпами, монахи приводят его в порядок. Сейчас здесь – жилые кельи, а там – храм».

Первый наместник монастыря – иеромонах Артемий, сегодня – в сане архиепископа. Бывший офицер. Монастырь в сердце Сибири – его послушание.

Артемий, архиепископ Петропавловский и Камчатский: «Мне дали грузовик, палатку военную, и вот я за рулем этого ЗИЛа – через половину страны. За пять дней мы пересекли Урал, сюда прибыли».

Монастырь стал духовной кузницей кадров для всей страны. Не только владыка Артемий, ещё два архиепископа и пять епископов начинали свой монашеский путь в Козихе, куда многих направлял старец Троице-Сергиевой Лавры отец Наум.

Тихон, митрополит Новосибирский и Бердский: «Когда он был в Троице-Сергиевой Лавре, к нему шли москвичи – молодые парни, и те, кто выражал желание приобщить себя к монашеской жизни. Он посылал сюда, в Сибирь – он считал, что настоящий монах должен пройти через трудности сибирской жизни».

С молитвой и работа. Её не просто много – пасека, кузница, конюшня, столярная и слесарная мастерские, а ещё – 200 гектаров земли под посевы. Кормят, одевают, обеспечивают себя сами. И продолжают строить. Храм в честь Святого Духа, совсем немного – и обретет окончательный облик.

Иеромонах Николай, благочинный Михаило-Архангельского мужского монастыря, с. Козиха: «Может быть, даже на следующий год установим купол. Следующий год, в принципе, подойдет к фазе завершения внешнего строительства и отделки».

Юбилей монастыря отметили в День архистратига Михаила и всех небесных сил: единственный в году, когда именинник – каждый. Так что сегодняшний праздник – праздник, общий для всех.