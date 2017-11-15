Елена Овчаренко, корреспондент: «Этот купол из сусального золота виден из многих точек села Балман, принадлежит он часовне, которую за свой счет построил местный житель».

Сегодня он каждый день у стен часовни – приносит цветы, ставит свечи, молится и благодарит за чудо. Два года назад был на краю, вспоминает Евгений Харин. Все жизненные силы отнимала болезнь, с которой боролся 20 лет.

Евгений Харин, житель села Балман: «У меня заболевание фосфат-диабет, деформация нижних конечностей, ноги были колесом. Перенес больше 15 операций, где только ни был в клиниках, и ни одна клиника сто процентов меня на ноги не поставила. Друзья все разбежались, и я остался один в четырех стенах. Родители придут, покормят, как говорится, лежачего. Мама мне чисто случайно дала книжку, говорит: «Жень, ну займись хоть каким-то делом, ну, почитай».

Читал и не верил своим глазам, в чудеса, которые творила святая. В силы Матроны поверил и Евгений.

Евгений Харин, житель села Балман: «Я молился. Помолился: «Если ты действительно делаешь чудеса, помоги, пожалуйста! Я, как поднимусь, поправлюсь, обязательно построю в честь тебя часовню».

То, что болезнь отступила, считает чудом. Никто не верил – а оно случилось. Когда пришел в банк за кредитом, банкиры удивились – в графе «На какие цели», написал: «Строительство часовни». Заем одобрили – почти 300 тысяч рублей, рассрочка на 5 лет. Всё это – несмотря на то, что Евгений – инвалид первой группы, из доходов у него – лишь пенсия.

Евгений Харин, житель села Балман: «Построю маленькую, хотя бы у себя на участке, пусть хотя бы это будет у нас, какой-то уголок святой веры».

Заказал деревянный сруб и купол из сусального золота. Возводили часовню всем миром. Теперь раз в неделю в Балман приезжает батюшка – крестит, проповедует, причащает. Чаще всего помолиться приходят местные жители...

Теперь Евгению Харину некогда лежать – планов много. Собирает пожертвования на новый иконостас. Признался – через созидание смог поверить в себя.