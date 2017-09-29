Онкология, осложнённые генетические заболевания, церебральный паралич – здесь готовы принять всех с первых дней жизни и до 18 лет. Если есть желание, родителей разместят вместе с детьми. Каждая палата оборудована специальной мебелью, приборами интенсивной терапии. Помогать бороться с тяжёлым недугом двадцати пяти детям из разных уголков области будут 110 специалистов.

На реорганизацию и приобретение аппаратуры из бюджета области выделили семь с половиной миллионов рублей. По данным регионального Минздрава, сейчас в Иркутской области остро нуждаются в паллиативной помощи около 500 тяжелобольных маленьких пациентов.