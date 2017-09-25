Их узнают не по косынке с крестом – по глазам: в них бесконечно много доброты. Сестры милосердия каждый день обходят палаты Центральной районной больницы. Кому-то принесут фрукты или книги, кому-то поменяют постельное белье. Сестра Надежда – одна из трех, с которых 15 лет назад началось это большое доброе дело. Директор детского Дома творчества случайно попала на собрание новосибирского сестричества, а теперь возглавляет искитимское.

Надежда Волкова, главная сестра милосердия: «Сестра дает обет милосердия. Она говорит перед Господом, перед Евангелием, о том, что она будет нести свой труд до конца дней своих».

Перед тем, как дать обет, женщина может годами быть просто помощницей сестер. Разговор с больным – то, к чему многие новички оказываются не готовы. Татьяна 15 лет назад просто искала работу – любую, лишь бы не в миру, – и не думала, что сестричество станет делом жизни.

Татьяна Долганина, сестра милосердия: «Первое время было очень сложно, даже через порог палаты я не могла перешагнуть. Я говорю: «Батюшка, я же не училась, у меня нет медицинского образования». А он сказал: «Что ваше доброе сердце подскажет, то и будете говорить».

Порой, вернувшись с обхода, Татьяна не понимает, она это говорила с людьми или Бог – через нее. Чувства, судьбы пациентов с собой забирает домой. Больные редко возвращаются с благодарностями после выписки, но иногда о результате своих трудов сестры все же узнают.

Татьяна Долганина, сестра милосердия: «Я иду, такая уставшая, с часовни, к остановке подхожу. И женщина молодая мне: «Здравствуйте». А я говорю: «Я вас не знаю». Она говорит: «А вы помните, когда свекровь моя хотела, чтобы я аборт сделала? А я – вон, посмотрите мальчик какой – родила. И муж рядом, и семья сохранилась».

Отговорила от аборта, помогла простить близких или поверить в себя – такие истории Татьяна вспоминает с улыбкой и одновременно слезами на глазах. Пациенты больницы – и ее пациенты. Только лечит она не тело, а душу.