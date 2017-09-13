Валентина Сачек, Дачница: «Просто с прошлого года семечки видимо тоже упали в палисаднике. Единственное что я их рассадила. Пореже. Дождем поливало, сами мы не поливали. Когда вот он упал, муж его утащил во двор, рулетку взяли, измерили, 4 м 10 см».

Напомню, «Вести» уже рассказывали о другом гигантском подсолнечнике - в Матвеевке. Его длина - 3 метра 40 сантиметров. Почему подсолнечники вырастают таких размеров? Агрономы объясняют - все дело в корневой системе растения и почве, в которую упали семечки.