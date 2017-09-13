Добавить комментарий (1)

По прогнозу синоптиков, в Новосибирской области в ближайшую ночь местами ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, на 13 и 14 сентября при прояснениях прогнозируются заморозки от 0 до - 3 градусов. Гражданам необходимо быть бдительными и следить за изменениями погоды.

МЧС призывает жителей соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах. При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты. Автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев, опор линий электропередач и слабо укрепленных конструкций.

Спасатели также советуют отказаться при неблагоприятной погоде от купания в водоемах, плавания на лодках и длительных прогулок на природе.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32.

