Болезненные уколы для выживания. У героини нашего сюжета, 6-летней Марины, – сахарный диабет первой степени. Единственный способ поддержать организм – пожизненные инъекции инсулина. Сегодня для ребенка это пытка. Чтобы превратить процедуру в комфортную и легкую, нужна помощь новосибирцев.

Маленькая Марина в свои 6 лет профессионально не только собирает мозаики, но и измеряет уровень сахара в крови. Заболеванию нет и года, а пальцы уже исколоты, все в синяках. При нас прибор показал 11, норма – от 5 до 7. При физических нагрузках уровень сахара падает. Идем на улицу.

Марина Неживых: «Я могу на спине плавать. На спине плавать мне чуть-чуть удобно. Я иногда выныриваю и могу с закрытыми глазами плыть».

Любит плавать, рисовать, кататься на роликах, а еще танцевать. Скоро у Марины соревнования. Вместе с тренировками – диета. Не временная, пожизненная. Мама по кусочкам контролирует питание дочери.

Наталья Неживых, мама Марины: «Если я покупаю, допустим, печенье, я должна просчитать. Я выискиваю, где сколько углеводов, пересчитываю в хлебные единицы, должна высчитать дозировку инсулина. Сейчас я уже знаю, сколько одна вафля в хлебных единицах».

А чтобы не ошибиться в расчетах, нужна инсулиновая помпа. Она каждый час дозированно поставит в организм ребенка вещество, подаст сигнал, если есть сбой, и – самое главное – заменит десяток болезненных уколов в день – на один в три дня.

Юлия Сергеева, корреспондент: «Марина Неживых стоит в очереди на бесплатную инсулиновую помпу, но получит ее не раньше, чем через полгода: большая очередь. Семья самостоятельно позволить себе покупку не может. Обращаются к телезрителям. Для покупки не хватает 100 тысяч рублей».

«Русфонд» и ГТРК «Новосибирск» объявляют сбор средств. Помочь Марине Неживых просто – достаточно отправить смс со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей.