В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил, заявляет РБК со ссылкой на замначальника Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска Виталия Витухина.

«Надеюсь, что к концу года каждый житель нашего города с помощью устройства для выхода в интернет сможет найти место захоронения любого человека. Не просто узнать, на каком квартале человек захоронен, но и увидеть в графическом виде, так как каждый квартал будет отображен на экране. Видя дороги и тропинки, будет понятно, как туда можно дойти», – отметил Виталий Витухин.

Предварительная стоимость проекта – 1,2 миллиона рублей. По мере его реализации, цена может возрасти.

По словам чиновников, эта система практически не имеет аналогов в России.