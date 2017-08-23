По сведениям Главного управления ветеринарии Омской области, 22 августа при исследовании в Омской областной ветеринарной лаборатории патологического материала и проб крови от свиней подтвердился результат на АЧС в ЛПХ гр. Брант М.В. в деревне Ивановка Исилькульского района и ЛПХ гр. Крузе А.А. в деревне Гуровка Тюкалинского района области. В данных районах ведутся ограничительные мероприятия. В первую угрожаемую зону попали станция Кухарево, село Маргенау, деревня Николайполь, деревня Пучково Исилькульского района и деревни Пекишево и Максимовка Тюкалинского района.

Отметим, что ограничительные мероприятия на территории эпизоотических очагов будут действовать до 22 сентября 2017 года. В соответствии с ними во второй угрожаемой зоне запрещены вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, реализация свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, а также закупка свиней у населения.

По состоянию на 22 августа в 11 районах Омской области (Любинский, Омский, Саргатский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский, Кормиловский, Калачинский, Нижнеомский, Тюкалинский, Азовский) и в черте города – Советском и Октябрьском, Ленинском округах (п. Береговой, м/р Николаевка, м/р Новоалександровка, п. Крутая горка, п. Новая станица, п. Черемуховское, п. Карьер, п. Армейский) отчуждено около 12 тыс. 755 голов свиней общим весом 793 тонны. За период с 11 июля по 22 августа в Омской областной ветлаборатории исследовано 1469 проб, в том числе продукции животноводства – 49 проб, материалов от животных – 1420 проб. Генетический материал возбудителя АЧС обнаружен в 101 пробе, в том числе 3 инфицированных объектах и 24 населенных пунктах (27 очагах).

В ежедневном режиме продолжается работа по предупреждению распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней во всех районах области и города, проводится сход граждан, проверяются городские рынки, места несанкционированной торговли, придорожные кафе, раздаются листовки и памятки жителям Омска и Омской области с подробной информацией об этом опасном заболевании для животных и о том, как вести себя населению и владельцам личным подворий в условиях АЧС.