Предполагаемая потеря Россией приграничного с Казахстаном озера Сладкое на юге Новосибирской области вызвала бурную общественную реакцию. Социальные сети взорвала переданная со ссылкой на местные власти новость о том, что результатом недавней демаркации российско-казахстанской госграницы стал переход под юрисдикцию Астаны части водного ресурса. При этом пользователи усомнились в официальной версии о том, что озеро «совершенно бесполезно». Страсти не успокоились даже после того, как вечером информацию о передаче озера опровергла как российская, так и казахская сторона. В федеральную новостную повестку Купинский район Новосибирской области попал после того, как на сайте районной администрации была размещена короткая информационная заметка под заголовком «Озеро «Сладкое» теперь в Казахстане!».

В ней напоминалось, что до проведения демаркационных работ треть озера в 5 км от деревни Покровка (Купинский район) находилась на территории РФ и что «в период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей».

Однако затем указывалось: местных жителей и туристов просят не нарушать пограничный режим, так как после демаркации озеро полностью оказалось на территории соседнего Казахстана.

Это новость вызвала бурю негодования в социальных сетях — особенно после того, как в СМИ попали слова главы районной администрации Владимира Шубникова. Он назвал озеро Сладкое «совершенно бесполезным полуозером-полуболотом», которое «не представляет экономического интереса».

Оценить, как обстоит дело на Сладком, пользователям было непросто: только в Новосибирской области минимум шесть одноименных водоемов, и конкретно это озеро явно не самое популярное, хотя в доступной в сети документации и сказано, что в нем водятся такие рыбы, как сазан, карп, белый амур и толстолобик.

Корреспонденту ТАСС Владимир Шубников подтвердил: если раньше российско-казахстанская граница проходила по озеру, то теперь госграницу планируют перенести на российский берег, а водоем соответственно останется целиком на территории Казахстана, хотя соответствующие документы пока и не подписаны.

В беседе с корреспондентом во вторник днем Владимир Шубников также не стал опровергать информацию об утрате Россией озера. Однако спустя считанные часы, в течение которых ситуация вокруг озера продолжала накаляться, появилось опровержение: власти Казахстана официально заявили, что на российскую часть Сладкого не претендуют. В посольстве республики в Москве уточнили: совместная демаркационная комиссия начала устанавливать пограничные знаки на участке между Павлодарской областью Казахстана и Новосибирской областью РФ еще на прошлой неделе. Но подчеркнули: «Госграница осталась на прежнем месте и разделяет водоем «в соотношении 70:30 в пользу Казахстана».

«На данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось», — заверили в дипмиссии.

Ближе к вечеру от своих заявлений отказались и местные чиновники. Страница с вызвавшей шумиху новостью на сайте администрации Купинского района была удалена, а Владимир Шубников на дополнительные вопросы корреспондента отвечать отказался, сославшись на позднее время.

Зато о беседе с главой администрации рассказал первый зампред законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он со ссылкой на разговор с Владимиром Шубниковым заверил, что информация о передаче Сладкого беспочвенна.

«Это не более чем досужие разговоры», — сказал депутат. И пояснил: администрация района лишь рекомендовала жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся мероприятия по демаркации госграницы.

«Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?» — возмутился Андрей Панферов.

«Замечательное озеро, традиционное место отдыха жителей Купинского района. Оно пользуется большой популярностью у жителей, теплая вода, особенно летом, когда хорошо прогревается, ведь это юг Новосибирской области», — попытался приумножить депутат свалившуюся на озеро славу.

«Посоветую вообще посетить Купинский район», — продолжил Андрей Панферов, заверив, что туристы останутся довольны хлебосольством жителей, лечебными грязями и посещением местных озер, богатых рыбой.

«У нас, кстати, снежные люди есть на северо-западе, приезжайте, покажем — четыре человека уже видели», — неожиданно завершил беседу депутат.