Из-за осложнения ситуации с африканской чумой свиней, в Омск на совещание прибудет советник главы Россельхознадзора Никита Лебедев. Уже завтра, 16 августа, он должен провести совещание по организации противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и локализации африканской чумы свиней в Омской области. Федеральное начальство забеспокоилось из-за осложнения «эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней». Эту проблему глава ведомства Сергей Данкверт уже обсудил с региональным управлением. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, он потребовал принять самые жесткие меры в связи с распространением АЧС на территории Омской области. Федералы опасаются, что АЧС распространится в соседние регионы, в том числе и в Новосибирскую область. На совещание также прибудут сотрудники Главного управления ветеринарии по Омской области. 14 августа стало известно об обнаружении нового очага АЧС в селе Тавричанка Любинского района Омской области. Там был зафиксирован падеж свиней в личном подсобном хозяйстве. Анализ патматериала показал положительный результат по африканской чуме свиней. В результате новой вспышки в первую угрожаемую зону попали село Тавричанка и деревня Ивановка, где в результате ограничительных мероприятий будут изъяты все свиньи из личных хозяйств. На сегодняшний день, по сообщению минсельхоза региона, отчуждено более 9,8 тыс. голов свиней общим весом 635,6 т.