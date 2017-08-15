Озеро Сладкое, которое находится в 20 километрах
от райцентра Новосибирской области Купино, передано Республике Казахстан. «Часть
озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У
нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую
деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое —
вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно
бесполезное», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ глава администрации Купинского
района Владимир Шубников. Тем не менее, как сообщает пресс-служба администрации
района, озеро было популярно среди местных жителей. «В период сезона охоты
данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей,
так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей.
После проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан. Во избежание нарушения пограничного режима просим организовать разъяснительную работу среди местного населения», — говорится в сообщении районной администрации. На сайте районных властей указано, что демаркация границы закончилась 10 апреля. На российско-казахстанской границе работают два отдела пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области: в Купино и в Карасуке. С 2010 года здесь начали ставить пограничные столбы.