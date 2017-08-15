Озеро Сладкое, которое находится в 20 километрах от райцентра Новосибирской области Купино, передано Республике Казахстан. «Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ глава администрации Купинского района Владимир Шубников. Тем не менее, как сообщает пресс-служба администрации района, озеро было популярно среди местных жителей. «В период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей.



После проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан. Во избежание нарушения пограничного режима просим организовать разъяснительную работу среди местного населения», — говорится в сообщении районной администрации. На сайте районных властей указано, что демаркация границы закончилась 10 апреля. На российско-казахстанской границе работают два отдела пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области: в Купино и в Карасуке. С 2010 года здесь начали ставить пограничные столбы.

По сведениям из открытых источников, в составе вод озера Сладкое имеются ионы натрия, хлор, кидрокарбонаты, бор и другие соли. Также там есть соединения салициловой кислоты. По рассказам побывавших на озере, вода там очень мягкая и щелочная - по составу очень похожа на мыльный раствор. Многим туристам на вкус вода кажется сладкой (может, благодаря этому озеро и получило свое название), но на самом деле она соленая. Рыбы и другой живности в водах озера не водится. Из-за своего состава озеро не замерзает зимой.

Многие приезжают на озеро для лечения. Водами и грязью озера можно лечить кожные заболевания, болезни желудка и кишечника, пародонтоз, аллергию, заболевания опорно-двигательной системы, укреплять иммунитет, улучшить состояние волос. Максимальная глубина — 1 метр 80 сантиметров, поэтому озеро считается безопасным.