Уважаемые рыбаки-любители, уведомляем вас, что 11 августа 2017 г., вступили в силу изменения, внесенные Приказом Минсельхоза России от 08.06.2017 №308 «О внесении изменений в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 22.10.2014г. №402». Данным Приказом дополнен список разрешенных к применению орудий добычи (вылова) (ст. 35.1.1 Правил рыболовства): «при осуществлении добычи хирономид допускается применение ловушки, состоящей из шеста с конусно закрепленным кольцом диаметром не более 200 им., на котором размещены паралельно натянутые нити из лески. При осуществлении добычи гаммаруса допускаемся применение ловушки (мормышовое корыто) с входным отверстием диаметром не более 200 мм.

Статьей 36.9.5 Правил рыболовства вводятся ограничения по весу выловленных (добытых) биоресурсов: «Суточная норма добычи водных биоресурсов(за исключением случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи при осуществлении любительского рыболовства) для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Новосибирской области составляет:

Раки - 2 кг.

Гаммарус - 1 кг.

Хирономиды - 0.1 кг.

Все виды рыб (суммарно) - 10 кг.

Т.е. суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов составляет не более 10 кг., или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг. В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

Текст приказа опубликован на официальном интернет- портале правовойинформации www.pravo.gov.ru.

Н.К. Иванченко, госинспектор Барабинского отдела