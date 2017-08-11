Добавить комментарий (1)

Омский фермер из поселка Верблюжье Саргатского района Омской области, с которого началось распространение африканской чумы свиней (АЧС) в регионе, полтора месяца скрывал факт падежа животных, заявил в четверг ТАСС руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Омской области Олег Подкорытов.

Этим обусловлено столь широкое распространение заболевания по региону. АЧС зафиксирована в 18 населенных пунктах 8 из 32 районов Омской области, в регионе объявлен режим ЧС.

"Фермер Фиксель, когда у него начался падеж свиней, скрывал это, закапывал туши в лесу и бросал на свалках. Специалисты, когда брали пробы 6 июля, сообщили, что животные умерли больше месяца назад - ориентировочно в начале мае", - сказал Подкорытов.

По его словам, изначально у фермера было более 50 свиней, а к моменту, когда о падеже узнали ветеринарные власти, осталось всего 27 животных. "АЧС была в этом хозяйстве и передавалась оттуда. Например, почтальон приносил пенсии и на себе переносил вирус по округе. Сам фермер, как утверждают свидетели, поросят продавал", - рассказал глава омского Россельхознадзора. В отношении фермера СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия". Откуда это заболевание появилось в хозяйстве фермера, пока неизвестно.