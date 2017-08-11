Фонд соцстрахования на покупку деньги не выделяет. Каждое движение – через боль и слезы, чтобы просто встать на ноги. У одиннадцатилетней Насти Пискаревой – ДЦП. Ежедневно гимнастика, массаж, лечебная физкультура. Деньги на лечение зарабатывает мама, бабушка водит к специалистам.

Татьяна Чех, бабушка Анастасии: «Ой, у меня даже в голове не укладывается всё это. В душе запрячешь там всё – и дальше. Не показываешь виду, ничего. Наоборот, подбадриваешь – все будет хорошо. Только терпение и нам работа».

Год назад провели лечение в московской клинике, появились первые результаты – снизился тонус мышц, девочка научилась ползать и даже немного говорить. Скоро операция. Врачи обещают выпрямить стопы, чтобы Настя смогла ходить. В планах – третий класс школы и театральная студия. Девочка мечтает стать актрисой.

Но все старания и усилия врачей могут сойти на нет из-за кресла-коляски – сломалось. Взяли напрокат. При Настином диагнозе такое средство передвижения пользы приносит мало. Нужную модель специального кресла-коляски для Насти подобрали врачи. Угол наклона и фиксация позволят девочке сидеть в правильном положении, уменьшат нагрузки на мышцы и позвоночник.

Иван Устюжанин, инструктор ЛФК: «Эта модель позволит ей держать ноги в прямом состоянии. Сейчас у нее успехи выражаются в том, что она стала спать с прямыми ногами. После реабилитации важно, чтобы сохранялись результаты нашей работы».

Устройство – дорогое, стоит почти 150 тысяч рублей. У мамы таких денег нет.

Ксения Климина, корреспондент: «Сегодня «Русфонд» вместе с журналистами ГТРК «Новосибирск» объявляет сбор средств. Чтобы помочь Насте, отправьте смс со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей».