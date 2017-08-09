9 августа ветеринарные инспекторы проверяют все рынки Новосибирской области из-за африканской чумы свиней в Омске. Ситуация с распространением африканской чумы свиней в соседней Омской области остается напряженной. Есть ли на наших прилавках инфицированное мясо?

Юрий Шмидт, Руководитель пресс-службы управления ветеринарии по Новосибирской области: «Процентов пятьдесят - это мясо крестьянских подворий. Это личные подворья граждан. Которые, в общем-то занимаются сельскохозяйственным трудом. И в меньшей степени - это мясо промышленных предприятий».

Новосибирское, алтайское, реже - челябинское. Тоннами свинину поставляли из Омска. Но сегодня продукция оттуда - под запретом. В соседнем регионе - вспышка африканской чумы. Инфекцию - переносят не только крысы и насекомые. Приехать может - на колёсах машин. В Новосибирской области - на профилактику распространения болезни правительство направит восемь с половиной миллионов рублей. Закупят - транспорт, спецодежду и химсредства для обработки территорий. Тотальная проверка сегодня - и на стихийных рынках. Продукцию без документов изымают на месте.

Василий Данилов, и.о. главного ветеринарного инспектора Коченёвского района управления ветеринарии по Новосибирской области: «На первый раз - 500 рублей. А последующие штрафы - это уже идёт, как отягчающее. Если при рейдах по несанкционированной торговле они опять выявляются, то уже идёт тысяча рублей».

Под прицелом - вся продукция. Сырая свинина, копченая. На глаз качество - не определить. Считается, что африканская чума для человека не опасна. Но есть нюансы.

Владимир Гоппе, Заместитель начальника управления ветеринарии по Новосибирской области: «Если животное подвергнуто убою уже в стадии инкубационного периода, то у этого животного был снижен иммунитет. И есть риск наличия у такого животного возбудителей других болезней, которые уже опасны для человека».

Одна из таких болезней - трихинеллез. Вовремя не обратишься к врачу - человек погибнет, говорят ветеринарные инспекторы. И призывают воздержаться от покупок на улицах и на стихийных рынках.





