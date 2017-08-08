На профилактику возникновения вируса африканской чумы свиней на территории Новосибирской области будет дополнительно направлено 8,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение было одобрено на заседании Правительства региона 7 августа.

По словам начальника управления ветеринарии Новосибирской области Олега Рожкова, ситуация с появлением очагов африканской чумы свиней на территории Омской области создает риск заноса вируса болезни в наш регион и возникновения биолого-социальной чрезвычайной ситуации. «Финансирование будет направлено на приобретение необходимых диагностических и дезинфекционных средств и оборудования для своевременного выявления и ликвидации очагов вируса в регионе. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства Новосибирской области», – сообщил Олег Рожков.

Также на заседании было одобрено распоряжение о проведении мероприятий по регулированию численности диких кабанов на территории региона. Утверждение квоты для санитарного отстрела диких кабанов необходимо для получения проб для лабораторных исследований, а также для недопущения заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Новосибирской области.

Руководитель департамента по охране животного мира Пётр Гога уточнил, что мероприятия по снижению численности диких кабанов будут проводиться в зоне шириной 10 км вдоль административной границы с Омской областью.

Губернатор Владимир Городецкий подчеркнул важность проведения оперативных профилактических мероприятий в регионе. «Необходимо не ожидать развития ситуации, а принимать превентивные меры, действовать на опережение. Профилактические меры помогут избежать масштабных последствий появления вируса на территории Новосибирской области», – отметил Владимир Городецкий.