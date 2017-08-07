Сейчас в селе Борки проводятся ограничительные мероприятия, у местных жителей изымают свиней для уничтожения. В первую угрожаемую зону включены следующие населенные пункты Кормиловского района: село Борки, р. п. Кормиловка, деревни Никитино, Корниловка, Богдановка, Байкал, Михеевка, Новая Деревня, Игнатьево, а также остановочные пункты 2752, 2762, 2746 км.

В минувшие выходные на территории Омской области зафиксирован еще один очаг заражения африканской чумой свиней (АЧС). В субботу, 5 августа, в личном подсобном хозяйстве Л. В. Ашихминой в селе Борки Кормиловского района умер 4-месячный поросенок. Анализ пробы патматериала показал, что он был заражен чумой свиней.

По состоянию на 7 августа в 9 районах области (Любинский, Омский, Саргатский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский, Нижнеомский, Кормиловский, Тюкалинский) и двух округах Омска (Октябрьский и Советский), попавших в первую угрожаемую зону, уничтожено 9 300 свиней общей массой 603,8 тонн.

На сегодняшний день сумма компенсации из средств резервного фонда владельцам личных подворий, у которых было отчуждено поголовье, по предварительным прогнозам, составит более 80 млн рублей. На этой неделе начнутся первые выплаты хозяевам ЛПХ деревни Верблюжье Саргатского района, где впервые был зарегистрирован очаг АЧС.

В приграничных районах Новосибирской области уже забили тревогу по поводу АЧС. В администрациях Усть-Таркского и Татарского районов, к примеру, ежедневно проводят рейды по местам торговли свининой, особенно на улицах, а работники местных администраций ходят по частным домам, предупреждают жителей об опасности и необходимых мерах. Пока никаких случаев падежа свиней в этих районах не фиксировали, но власти признали, что допустить этого нельзя.