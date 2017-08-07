По данным Гидрометцентра 7 августа 2017 года по Новосибирской области и в городе Новосибирске ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра по области до 18 - 23 м/с.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

ГУ МЧС Новосибирской области во время сильных порывов ветра рекомендует находиться внутри зданий, а находясь на улице, держаться подальше от рекламных стендов и растяжек, непрочных навесов и деревьев. Нужно проявлять осторожность, если увидите оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

Во время сильного ветра, дождя или града родителям не следует отпускать детей гулять на улицу.

Автовладельцам не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «112», или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32.

Специалисты единой дежурно-диспетчерской службы мэрии напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций в Новосибирске нужно звонить по телефону 051.