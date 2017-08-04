Собранные Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны Новосибирским областным судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 38-летнего Евгения Шашкова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, лица в связи с выполнением общественного долга).

Следствием и судом установлено, что в конце ноября 2016 года Шашков распивал спиртное в одном из домовладений в Чистоозерном районе Новосибирской области в компании с 60-летнего и 62-летнего знакомых. В процессе распития спиртного между Шашковым и 60-летним мужчиной возникла ссора. Шашков взял нож и начал причинять им множественные ранения в разные части тела потерпевшему, которые оказались смертельными. Увидев происходящее, с целью выполнения общественного долга по пресечению совершаемого преступления, 62-летний мужчина стал оттаскивать в сторону Шашкова. Недовольный этим и не желавший оставлять свидетелей конфликта злоумышленник, не раздумывая, нанес 62-летнему потерпевшему множественные ножевые ранения, от которых он также скончался на месте происшествия.

На стадии предварительного расследования и в суде Шашков давал последовательные показания и признал вину в совершении преступления.

Приговором Новосибирского областного суда Новосибирской области Шашкову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима и последующим ограничением свободы на срок в 1 год и 6 месяцев.