Должник по кредитным платежам угрожал судебному приставу выпрыгнуть из окна, если у него будет арестован телефон.

В отделе по исполнению особых исполнительных производств на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина З., задолжавшего кредитной организации порядка 110 000 рублей.

Неплательщик длительное время не оплачивал накопившуюся задолженность, а повестки в отдел судебных приставов игнорировал. До тех пор, пока судебный пристав-исполнитель не обратил взыскание на его пенсию.

Наконец, должник, снизошёл до того, чтобы явиться на приём, с порога начав скандалить. Гражданин 1980 года рождения был возмущён тем, что должностные лица стали удерживать у него военную пенсию, и называл их агентами влияния государственного департамента США.

Выслушав излияния неплательщика, судебный пристав-исполнитель потребовал у него предъявить для составления акта описи и ареста мобильный телефон, после чего началось настоящее светопреставление.

Буря негодований сменилась попытками сбежать, но гражданина З. остановил суровый взгляд подоспевшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. После этого неплательщик взобрался с ногами на подоконник, и произнёс драматическую речь, кратким содержанием которой являлась угроза выпрыгнуть в закрытое окно, если его немедленно не отпустят с телефоном.

Наигравшись в Гамлета вдоволь, гражданин З. всё же спустился с подоконника и уже после этого позволил судебному приставу арестовать свой мобильный телефон. В случае, если неплательщик не начнёт перечислять денежные средства в пользу взыскателя в течение 10 суток, его смартфон будет передан на реализацию.

Тайной для судебных приставов остаётся только одно: какой логикой руководствуются должники, определяя в служителях Фемиды агентов влияния, резидентов иностранных разведок и представителей политических движений.