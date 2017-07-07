В Новосибирском филиале Почты России накануне профессионального праздника (День российской почты, празднуется во второе воскресенье июля) собрали несколько фактов о рабочих буднях своих коллег – подсчитали килограммы писем, километры дорог и выяснили, есть ли среди новосибирских почтовиков сотрудники по фамилии Печкин.



Так, каждый рабочий день почтальоны Новосибирской области – их около двух тысяч – доставляют почти две тонны простых писем. Около десяти килограммов на одного почтальона, а ведь кроме писем они приносят также газеты, журналы, извещения и квитанции.



Прежде, чем корреспонденция попадет в сумку к почтальону, ее надо привезти в почтовое отделение или доставочный участок. Этим занимаются водители на синих почтовых машинах, которых в Новосибирской области около трехсот. Больше всего привычных УАЗиков, но есть и Volkswagen, Iveko, ГАЗели и другие. Есть целый велопарк - 545 велосипедов, на них передвигаются почтальоны. И водители, и машины трудятся без отдыха, и проезжают за день больше пятидесяти тысяч километров, перевозя в основном все же не письма, а посылки.



Наконец, чтобы машины везли письма и посылки именно тем, кому они предназначены, в Новосибирске работает Магистральный сортировочный центр. Там ежедневно сортируют более 160 тысяч почтовых отправлений всех видов, кроме газет и журналов – ими занимается Центр обработки периодической печати.



Но и это не все – в аэропорту Толмачево находятся Место международного почтового обмена и автоматизированная сортировочная линия, в среднем в день обрабатывающие около 100 тысяч посылок и мелких пакетов из-за рубежа. Это очень много - если бы все проходящие через ММПО посылки оставались в Новосибирской области, то каждый ее житель, от младенца до старика, получил бы за прошлый год восемь посланий из-за границы! Однако ММПО сортирует почту не только для всей Сибири – регулярные рейсы из Китая привозят сюда интернет-заказы, которые потом доставляют адресатам по всей России.



Всего в Новосибирской области на почте работают более шести тысяч человек. Служба персонала предприятия поискала среди них людей с почтовыми фамилиями и нашла трех Маркиных, одну Марочко и, о чудо! – одного Печкина. Правда, трудится он не почтальоном, а оператором.

