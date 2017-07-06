Я могу. Я улыбаюсь. Девочка из Новосибирской области, не смотря на серьезные проблемы со здоровьем, не теряет оптимизма и даже находит силы поддерживать других людей. Но сегодня в помощи нуждается сама.

Оптимизму и упорству пятнадцатилетней Ани позавидует любой взрослый. У девочки ДЦП. С трудом ходит. Но даже эти неуверенные шаги - уже победа. Долгое лечение, курсы реабилитаций и старания мамы. Вопреки прогнозам врачей - девочка встала на ноги.

Галина Толмачева, Мама Ани Толмачевой: «В два годика нам прописали инвалидную коляску. Но я врачам сказала там же в этом нмс... сказала, что если я ее посажу на инвалидную коляску - она у меня никогда не встанет»

Сегодня Аня редко сидит без дела. Ходит в специализированную школу. Играет на музыкальных инструментах, поет, пишет стихи. И даже катается на лыжах. В этом году стала чемпионкой всероссийских соревнований. Несмотря на тяжелую болезнь, она не только не унывает - находит силы поддерживать других. Хочет стать сурдопедагогом.

Аня Толмачева: «Я сразу решила, что хочу помогать детям таким, как я из-за этого, на этом жизнь не заканчивается. Ты должен людям, которые отчаялись, у которых совсем нет надежды на что-то - ты должен показать, что у меня такая проблема, но тем не менее, смотрите, как я живу. Я могу, я улыбаюсь»

А еще Аня мечтает стать радиоведущей. И сегодня «Вести» и радиостанция «Маяк» это желание смогли исполнить. Девочку пригласили в студию. Аня даже записала свой первый выпуск новостей.

Не смотря на все старания - пройти более десяти метров - самостоятельно Аня пока не может. Лечение нужно продолжать. Готовы помочь московские врачи. На курс реабилитации нужны деньги. Почти двести тысяч рублей. Для мамы - сумма неподъемная. Воспитывает дочь одна. Работает фельдшером в местной больнице.

Ксения Климина, Корреспондент: «Сегодня «Русфонд» вместе с журналистами ГТРК "Новосибирск" объявляет сбор средств. Чтобы помочь Ане - отправьте смс со словом "ДЕТИ" на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Исполнять мечты вместе - гораздо легче»