4 июля в органах прокуратуры Новосибирской области будет проводиться Всероссийский день приема предпринимателей. Прием будет осуществляться в рабочее время уполномоченными лицами в здании прокуратуры Новосибирской области, а также прокурорами городов, районов и иными приравненными к ним прокурорами - в помещениях прокуратур. Предприниматели могут обратиться на прием с жалобами на действия органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе по вопросам соблюдения их прав на своевременную оплату выполненных работ по муниципальным и государственным контрактам. При возникновении вопросов о порядке приема, предварительно можно обратиться в прокуратуру области к старшему помощнику прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан по телефону: 8(383)223-06-60.