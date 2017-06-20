Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь-2017» - это 500 реконструкторов Сибири, Урала, Дальнего Востока, Казахстана и Белоруссии, 8 исторических эпох и 40 тысяч гостей.



Смешение эпох, когда около броневика времён Первой мировой войны мирно фотографируются для «семейного альбома» самураи, викинги, ландскнехты и бойцы советской армии в обнимку с «истинными арийцами». Красочные поединки викингов (реконструкторы называют их «боёвки»), яркий эпизод Бородинского сражения, наступательная операция германо-австрийских войск 1917 года, бивуаки русских солдат 1812 года, чайная японская церемония – калейдоскоп событий и фактов. Ключевая фраза одного из организаторов фестиваля по рации «Сейчас Первая мировая закончится, и я подойду».

Первая реконструкция: русские казаки держат оборону в Умревинском остроге, отражая атаки кочевников с помощью чугунной пушки. Кровопролитная схватка сопровождалась исторической справкой ведущего: Умревинский острог был построен казаками в 1703 году – в устье реки Умрева, впадающей в Обь на территории Мошковского района. В этом году фестиваль был посвящен 80-летию Новосибирской области.

Культурный быт высокого средневековья: стильно, аутентично, благородно. Город средневековых мастеров – самая активная «эпохальная локация»: здесь каждый желающий мог и доспех примерить, и меч вместе с кузнецом поковать, и поросёнка на вертеле зажарить, и рукодельем заняться. И даже из кубка испить. У реконструкторов этой эпохи особое отношение к мелочам. Ребята из новосибирского клуба «Стальной кулак» рассказали, что все вещи, включая обувь, они шьют сами или заказывают у мастеров.

Горячий северный народ выясняет отношения на боевых мечах. Викинги опять что-то не поделили между собой. Участники кровопролитного сражения массово отправляются в Валгаллу.

1917 год. Первая мировая война. В русской империалистической армии – разброд и шатание, солдаты массово покидают линию фронта, «совращённые» революционными идеями. Германо-австрийские войска пытаются переломить ход войны, атакуя русские части. Но русские офицеры идут в бой и побеждают. Взрывались «бомбы», шла ожесточённая перестрелка, но никто не пострадал.

Парад военной техники. С ветерком прокатились и громоздкие бронемашины, и стильные фольксвагены, и легендарная «Полуторка», и первый советский мотоцикл М-72.

Эпоха Ренессанса. Походный лагерь ландскнехтов. Глядя на костюмы героев, понимаешь, что настоящая реконструкция – удовольствие не из дешевых.

Вьетнам. Американские солдаты пьют кока-колу из стеклянных бутылок, курят «Мальборо» и слушают кассетный магнитофон образца 1971 года. Это единственный за Уралом клуб реконструкторов, который воссоздает до мелочей быт 25-ой пехоты США, воевавшей во Вьетнаме. Ребята говорят, что с каждым годом все труднее находить предметы быта 70-х годов прошлого века. Стоявший рядом мужчина вздыхает: зачем я выкинул свой старый кассетник? Сейчас бы был раритетом.

Военно-полевой лагерь советских войск времен Великой Отечественной войны. Ребятня осваивает рацию. У «немцев», стоявших напротив, детей не наблюдалось. Видимо, напугал плакат – «Вода для немцев. Если русские возьмут, то будут раЗтреляны».

Жареный поросёнок – главный атрибут сурового средневековья

«Сибирский огонь» - это смешение эпох и большая дружба. Как сказал губернатор Владимир Городецкий, интерес к фестивалю растет с каждым днем и его участники, которые приезжают со всех уголков страны, дают нам возможность окунуться в историю - историю нашей страны, Сибири и Новосибирской области.

Милый боец из Женского батальона смерти под командованием Марии Бочкарёвой. Девушки сражались, как львицы.

Наталия ДМИТРИЕВА, Валерий ПАНОВ



