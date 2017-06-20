Наступление купального сезона несет в себе не только массу удовольствия и хорошего настроения, но и череду событий, связанных с гибелью людей. С начала года на водоемах Новосибирской области зафиксировано 14 происшествий, погибли 13 человек, из них 2 несовершеннолетних и 5 человек, в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с жаркой погодой и массовым выездом людей к водоемам, количество несчастных случаев на воде значительно увеличивается. Только за последние выходные дни на водоемах города Новосибирска и Новосибирской области произошло 5 происшествий, утонули 5 человек, из них - 1 несовершеннолетний. Все случаи гибели на воде произошли на так называемых "диких" пляжах: проток реки Обь в районе поселка Куряшовский, озеро «Ласточка» в Мошковском районе, озеро в селе Чистополье Коченевского района, пруд на реке Койниха Искитимского района, район шлюзов Новосибирского водохранилища.

Инспекторы ГИМС отмечают, что основанные причины гибели на воде - купание в состоянии алкогольного опьянения, и в местах запрещенных для купания. На официально открытых и принятых в эксплуатацию пляжах гибели людей не допущено.

За выходные дни матросами-спасателями муниципальной аварийно-спасательной службы на водных объектах города было спасено 3 человека, один из которых ребенок 2005 г.р. Ребенок решил охладиться, нырнул в водоем и ударился головой об дно котлована. Пострадавшего вытащили из воды спасатели, оказали ему первую помощь и передали медикам. Особо отметим, что мальчик находился один, без присмотра взрослых на берегу Юго-Западного котлована, где купание запрещено.

На сегодняшний день на территории Новосибирской области разрешено к использованию 12 пляжей. Для обеспечения безопасности на воде выставлено 44 спасательных поста, из них 32 поста в местах неорганизованного отдыха людей, где ежедневно дежурят обученные матросы-спасатели.

ГИМС МЧС России напоминает отдыхающим у воды и особенно родителям: не оставляйте детей у воды без присмотра и не допускайте шалости на воде! Запомните основные правила:

• купайтесь только в разрешенных местах;

• ни в коем случае не ныряйте в незнакомых водоемах! Неизвестно, что может оказаться на дне!

• не используйте для плавания самодельные устройства (плоты, автомобильные камеры, пенопласт и т.п.), они могут не выдержать ваш вес и перевернуться;

• не заходите в воду в непогоду;

• не подплывайте к судам, не взбирайтесь на технические предупредительные знаки;

• не меняйтесь местами при движении лодок и катеров, не садитесь на борта, и не стойте на сиденьях;

• не боритесь с сильным течением, плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу.

Помните: водная среда не прощает пренебрежительного отношения!