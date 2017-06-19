



Захар мечтает стать машинистом, когда вырастет. Лишь бы спина перестала болеть. У мальчика проблемы с позвоночником. Ребенок перестал расти. Но даже не это самое страшное. Из-за деформации скелета у Захара в любой момент могут отказать ноги.

Татьяна Никитаева, мама Захара: «Никто не дает никаких гарантий, и так же .... мне доктор сказал: я не могу сказать в какой момент это может произойти, т.е. сегодня - завтра или через десять лет, через пять - неизвестно. То есть когда позвонок достигнет и вот эти хрящевые ткани таких размеров. Спинной мозг может прижаться и ноги могут отказать».

Нужна срочная операция. Ее готовы сделать бесплатно в Санкт- Петербурге. По госквоте. После хирургического вмешательства - еще год реабилитаций. Нужен специальный ортопедический корсет. Без него маленький Захар, который еще даже не понимает что с ним происходит, не сможет шевелиться. Корсет дорогой. Нужны почти сто тысяч рублей. У родителей таких денег нет. Из-за болезни Захара маме пришлось оставить службу в полиции. А в семье растет еще один малыш.

Ксения Климина, Корреспондент: «Сегодня Русфонд вместе с журналистами ГТРК «Новосибирск» объявляют сбор средств. Чтобы помочь Захару - отправьте смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей».