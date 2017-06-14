82 тонны казахстанских арбузов нового урожая запрещены к ввозу из Республики Казахстан инспекторами Управления Россельхознадзора по Новосибирской области за прошедшую неделю июня в ФКП «Карасук». При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что 4 партии данной продукции высокого фитосанитарного риска следовали в отсутствие маркировки на упаковке, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере. С аналогичным нарушением недопущен незаконный ввоз автотранспортом на территорию Новосибирской области из республик Казахстан и Кыргызстан 97,5 тонны киргизской, 32,5 тонн узбекистанской и 46 тонн казахстанской свежей черешни, 12 тонн казахстанских, 13 тонн киргизских и 7,5 тонн узбекистанских свежих абрикосов, 20 тонн узбекистанских и 17 тонн таджикистанских слив, 20 тонны слив, 20 тонн персиков и 5 тонн клубники происхождением из Республики Кыргызстан, а также 85 тонн киргизских овощей (репчатый лук, огурцы, свекла, морковь, пекинская капуста, кабачки), 20 тонн казахстанских баклажанов и 3 тонны киргизской рисовой крупы.

В одном автомобиле, прибывшем из Республики Кыргызстан, выявлены незаконно перевозимые в связи с отсутствием информации в фитосанитарном сертификате и неверных данных о транспортном средстве тонна сушеного нута и тонна смеси орехов киргизского происхождения.

Кроме того, запрещен ввоз 300 кг иракских сушеных фиников, 300 кг киргизского чеснока, 80 кг свежей киргизской черешни и 50 кг киргизских дынь, перевозимых из Республики Кыргызстан через Республику Казахстан в отсутствие фитосанитарного сертификата, а также 40 тонн белокочанной капусты, 20 тонн арбузов и 16 тонн слив происхождением из Республики Казахстан, 21 тонн киргизской черешни, которые перевозились в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов.

В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции, предназначавшихся для последующей реализации в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецк, Челябинске, Хабаровске, Улан-Удэ и Якутске, был запрещен. Грузы возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан.