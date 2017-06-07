Министерством сельского хозяйства Новосибирской области в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п принимаются заявки на оказание государственной поддержке в виде субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в Новосибирской области.

Субсидии носят компенсационный характер и имеют три направления финансирования:

1. инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

2. землеустройство и организация территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

3. строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Государственная поддержка по данному направлению оказывается в соответствии с Приложением № 4 государственной программы «Порядок предоставления государственной поддержки садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям в Новосибирской области».

Полномочиями выступать от имени заявителя имеет право председатель правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения или его представитель по доверенности.

Получить дополнительную консультацию и подать заявку на государственную поддержку можно в отделе развития малых форм хозяйствования в АПК министерства сельского хозяйства Новосибирской области (г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб. 426, тел. 223-65-09), а также прием документов ведут филиалы Многофункционального центра оказания государственных услуг ГАУ Новосибирской области "Многофункциональный центр организации и предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области" – МФЦ.

Кроме того, консультации по оказанию государственной услуги, порядке ее предоставления, ходе предоставления государственной услуги садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям Новосибирской области оказывает Новосибирский областной союз садоводов (г. Новосибирск, ул. 1905 года, 13, телефон – 220-20-11, 220-20-45, председатель – Машковцев Л.И., юрист – Сергеев А.В.).