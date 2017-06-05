Холодный фронт, принесший ураган на Урал, подойдёт к границам нашего региона в среду. Скорость ветра может достигать 25-27 метров в секунду. Об этом сегодня синоптики заявили в пресс-центре ГТРК «На Вертковской».

Валерий Григорьев, Начальник Западно-Сибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Исключать это нельзя. Тот холодный фронт, который проходил Екатеринбург, скорость смещения его около 45-50 километров в час, контраст температур на этом фронте большой - до десяти градусов. Предположительно, у нас будет проходить в ночь с 7 на 8 число. Опять, будет всё зависеть от времени суток: как правило, холодные фронты обостряются во второй половине дня - с 14 до 17 часов, большой контраст температуры в это время - и бывают шквалы и смерчи».

Напомним, в минувшие выходные на территории Свердловской и Челябинской областей бушевал шквалистый ветер. Погиб один человек. 11 госпитализированы. Тысячи человек до сих пор - без электричества. Чтобы восстановить разрушенное, по предварительным прогнозам, потребуется не менее 100 миллионов рублей.