Неожиданное и даже можно сказать, скандальное указание получили директора сельских домов культуры. Чтобы не допускать ошибок и избежать уголовной ответственности при госзакупках им предложили за свой счет пройти специализированное обучение. Стоимость программы от 40 тысяч рублей до 75-ти. При зарплате в 18 тысяч – накладно. Корреспондент «Вестей» Дмитрий Щербаков только что вернулся из дома культуры села Евсино Искитимского района. Директор учреждения культуры - была с ним предельно откровенна.



Елена Якуня, директор ДК, по-хозяйски открывает двери кабинетов. Тут кружок прикладного творчества, здесь театральная студия. Библиотека, даже хор ветеранов. Она шла на должность возрождать культуру - окультуривать деревенские массы. В итоге вокруг ее творчества все местные жители. Сама Елена оказалась между молотом и наковальней. Народ требует зрелищ. Зрелища требуют денег. Деньги требуют соблюдения закона о госзакупках. Иначе директору статья.

Елена Якуня, Директор Евсинского дома культуры: « Да, вплоть до уголовной и это моя ответственность. А я в этом не настолько профессиональна. В этом расхождение. Я несу ответственность полную, а я не в состоянии. А если я не в состоянии что я здесь делаю».

А она старается привести клуб в порядок. Затеяла ремонт. Каждый шуруп, банка краски, даже скотч - все через госзакупки. Вместо творчества в массы - килограммы документации в кабинеты ответственных. Без стеснения признается, в такой ситуации оказались едва ли не все директора сельских клубов и домов культуры.

Елена Якуня, Директор Евсинского дома культуры: «Мы не плаваем, мы прямо тонем. Нас можно утопить любого. Иногда чувствуешь себя обезьяной, которая с пальмы спустилась. Смотрю на кипу документов и ничего в них не понимаю»

Она все еще не теряет надежды закончить ремонт к сентябрю. Закон ее обязывает, но велит продолжать собирать документы, учувствовать в тендерах. Главный условие которых - минимальное цена. Каким будет качество - никого не волнует...ровно до тех пор пока она не подпишет документы о приемке работ. И вот после этого за халтуру спросят...и снова с директора Дома культуры. И тогда ее песенка может быть будет спета.

Дмитрий Щербаков, корреспондент: «Как шутит директор дома культуры с гитарой в тюрьме, конечно не пропадешь, но очень бы не хотелось туда попадать»

«Вести» заинтересовались ситуаций. В таком положении оказались практически все руководители бюджетных организаций. Это и врачи, и учителя и работники культуры. Особенно в небольших поселках и деревнях. Мы отправили запрос в региональное правительство. Ждем комментарии.





