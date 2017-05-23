По данным гидрометеослужбы, в конце дня 23 мая и 24 мая по Новосибирской области ожидаются грозы, усиление ветра 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду. МЧС России просит граждан быть внимательными и соблюдать меры предосторожности в условиях непогоды.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

Населению нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты. Во время сильного ветра и грозы родителям не следует отпускать детей гулять на улицу. Автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев, опор линий электропередач и слабо укрепленных конструкций. МЧС России призывает водителей быть внимательными на автомагистралях при ухудшении видимости.

Использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора категорически запрещены!

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101.