В Новосибирске сегодня около тысячи детей больных ДЦП. Каждому для лечения нужны специальные тренажеры. Их приобретение в полис медстрахования не входит. Меж тем для некоторых такие устройства - единственный способ научиться ходить.

Пока его сверстники играют в футбол и впервые знакомятся с девушками - пятнадцатилетний Егор Садретдинов учится ходить. Подросток страдает от ДЦП. Вся жизнь - непрекращающаяся борьба с недугом. В детстве перенес несколько операций. В семь лет смог встать на ноги.

Лариса Снегирева, Мама Егора: «Оперировали ноги. Нам вставили имплантаты в голеностопы, выправили полностью ноги и, в принципе, у меня ребенок встал на свои ноги. Он у меня стоял самостоятельно. Единственное - у него координация плохая, поддерживали только подмышки пальцами. И он, в принципе, и вдоль кровати ходил самостоятельно».

Но счастье родителей было недолгим. Спустя несколько месяцев здоровье Егора резко ухудшилось. Потерял десять килограмм веса. Чуть не погиб. И снова операции. Долгие месяцы реабилитаций. Егор победил. Сегодня идет на поправку. Учится в коррекционной школе. Мечтает полететь в космос.

Но для начала нужно заново научиться ходить. Врачи уверяют - шансы есть. Нужна постоянная физическая нагрузка. Занятия на специальном вело-тренажере.

Вера Семашко, Невролог Городской клинической поликлиники №7: «Занятия на велотренажере помогут Егору укрепить мышцы, развить координацию движений и чувство равновесия, а также улучшить кровоснабжение».

Нужное оборудование - дорогое. Стоит почти сто сорок тысяч рублей. Заниматься на тренажере можно бесплатно - в Бердске. Раз в полгода. Но этого мало. Необходимы ежедневные тренировки. Но на покупку тренажера у родителей Егора нет денег.

Ксения Климина, Корреспондент: «Сегодня Русфонд вместе с журналистами ГТРК «Новосибирск» объявляет сбор средств. Чтобы помочь Егору - отправьте смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей».