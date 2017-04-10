7 апреля в 4.40 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Промышленной поселка Чистоозерное Новосибирской области совершено убийство. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В ходе обследования квартиры полицейские обнаружили тела двух мужчин с множественными колото-резаными ранениями.

Для восстановления всех подробностей произошедшего полицейские провели комплекс мероприятий. Как было установлено, накануне вечером в квартире компания местных жителей распивала спиртное. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 31-летний подозреваемый нанес несколько ножевых ранений безработным местным жителям 1972 и 1975 годов рождения. От полученных ранений первый мужчина скончался на месте, второй – в медицинском учреждении.

На месте происшествия полицейские организовали масштабную работу, направленную на розыск подозреваемого. С целью установления свидетелей и очевидцев были опрошены десятки соседей и знакомых потерпевших. Оперативники проверили на причастность к преступлению местных жителей, ранее судимых за тяжкие деяния. В итоге, благодаря профессиональным действиям, сыщики в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого убийцы, которым оказался безработный 31-летний местный житель. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью, грабеж и разбой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с ОУР Отделения МВД России по Чистоозерному району по подозрению в совершении данного преступления он был задержан по месту жительства.

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство). В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.