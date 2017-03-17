



Скромная и неразговорчивая четырехлетняя Вика. У девочки редкое заболевание – гиперинсулинизм: в организме вырабатывается слишком много инсулина, он поглощает весь сахар в крови. Мозг голодает, нервная система дает сбой. Из-за частых приступов развивается косоглазие.

Евгения Болтова, мама Вики: «При приступе могут обмякнуть ножки. Если она идет, и начинается приступ – она падает. Может упасть на спину, как угодно может упасть. Ручки и ножки подергиваются, глазки начинают косить. Кричит – видимо, это больно все. На самом деле это страшно».

Побороть болезнь помог немецкий препарат. Приступы прекратились, Вика начала ходить в детский сад, учиться читать и писать.

Вика Болотова: «Я с Муськой играю, это моя кошка. Муська царапается».

Продолжить лечение – жизненная необходимость, но нужного лекарства на российском рынке нет.

Анастасия Смолина, руководитель новосибирской общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиаЛайф»: «Вике действительно необходим препарат «Прогликем». Он блокирует излишнюю выработку инсулина, что исключает наступление осложнений от гипогликемии. Это единственный препарат, который поможет Виктории полноценно жить. Аналогов на территории России у этого препарата, к сожалению, нет».

Родители Вики таблетки заказывали из-за границы, через знакомых. Но сегодня сбережения семьи закончились. На покупку лекарства нужны 55 000 рублей.

Ксения Климина, корреспондент: «Сегодня Русфонд вместе с корреспондентами ГТРК «Новосибирск» объявляет сбор средств. Чтобы помочь Вике, отправьте смс со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей».